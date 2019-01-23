www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка ингибитора коррозии Ипроден К-1 по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.01.2019 14:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ингибитора коррозии Ипроден К-1 по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.01.2019 10:00 GMT +323.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82059Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ингибитора коррозии Ипроден К-1 по статье КР для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Начальная цена
100 895,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Филиал ООО "Газпром ПХГ" "Песчано-Уметское УПХГ", Российская Федерация, 410502, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Красный Октябрь.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "Песчано-Уметское УПХГ".
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 0.030