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    Главная / Торги / Поставка поверочных газовых смесей

    Поставка поверочных газовых смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82044Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82044

    Наименование закупки

    Поставка поверочных газовых смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 16:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка поверочных газовых смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 09:00 GMT +323.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82044Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поверочных газовых смесей

    Начальная цена

    244 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г. Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ. Поставщик собственными силами организовывает забор баллонов у Покупателя на заполнение из-под аналогичных газовых смесей с остаточным давлением в течение 15 (пятнадцати)календарных дней с даты подписания Сторонами договора.Сроки поставки: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10521-2014 этан [С2Н6] (5 % мол) + пропан [С3Н8 ] (1,5 %мол)+изобутан [i-C4Н10 ] (0,2 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (0,5 %мол)+ неопентан [neo-С5Н12 ] (0,005 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,1 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,1 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,1 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,05 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,02 %мол)+ н-нонан [С9Н20] (0,01 %мол)+ бензол [С6Н6] (0,02 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,01 %мол)+ метанол [СН3ОН ] (0,02%)+кислород [О2 ] (0,5 %мол)+азот [N2 ] (5 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (0,1 %мол)+гелий [Не] (0,05 %мол)+ водород [Н2] (0,03 %мол)+метан [СН4 ] (ост.) 10Л; ДМ³ Баллон заказчика на заполнение: [алюминий, 10 дм3]; Вентиль: ВС-16 МЛ [нержавеющая сталь, левая резьба]"

    Кол-во: 1.000

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