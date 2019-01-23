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    Главная / Торги / Оказание услуг по мойке атовтотранспорта

    Оказание услуг по мойке атовтотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 08:0023.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82042

    Наименование закупки

    Оказание услуг по мойке атовтотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 13:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫКСУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    Почтовый адрес

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Контактный телефон

    +7 83177 3-00-56

    Факс

    +7 83177 3-19-03

    Адрес электронной почты

    crbvyksazakaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куркович Регина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по мойке атовтотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 08:00 GMT +323.01.2019 08:0023.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по мойке атовтотранспорта

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Место ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен,оплата в течение 30 дней с момента оказания услуг

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексная мойка легковых автомобилей типа УАЗ, Волга"

    Кол-во: 200.000

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