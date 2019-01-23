Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка смесей резиновых

    Поставка смесей резиновых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82040Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82040

    Наименование закупки

    Поставка смесей резиновых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 15:26

    Документация процедуры

    График_поставки_на_СР_на_2019г.docx

    Необходимые_документы_контрагента.docx

    1.1_Приложение_№№_8,9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смесей резиновых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 10:00 GMT +323.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82040Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смесей резиновых

    Начальная цена

    280 297,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. Обращаю Ваше внимание, что согласно п. 7.8 договора Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки Продукции должен представить в наш адрес информацию о цепочке организаций до производителя продукции (его официального дилера, дистрибьютора) и документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность этих организаций. За несоблюдение данных условий, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.5 договора. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. - стоимость продукции включает транспортные расходы. - допускается недогруз/перегруз +/- 10% от согласованного в спецификации количества по каждой позиции продукции, при условии, что общая стоимость поставленной Продукции не превысит стоимости Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь резиновая НО-68-1 НТА ТУ 38 0051166-2015"

    Кол-во: 280.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264434
    Поставка материалов для проведения планово-предупредительных ремонтов ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка материалов для проведения планово-предупредительных ремонтов ООО "Газпром добыча...
    264434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить