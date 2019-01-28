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    Главная / Торги / Услуги по техническому обслуживание лифтов Сургутского ЗСК в 2019 году.

    Услуги по техническому обслуживание лифтов Сургутского ЗСК в 2019 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 12:0028.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82034Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82034

    Наименование закупки

    Услуги по техническому обслуживание лифтов Сургутского ЗСК в 2019 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 13:15

    Документация процедуры

    Договор_т.о._лифты_ЗСК_2019_услуги.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по техническому обслуживание лифтов Сургутского ЗСК в 2019 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 12:00 GMT +328.01.2019 12:0028.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82034Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по техническому обслуживание лифтов Сургутского ЗСК в 2019 году.

    Начальная цена

    398 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628452. Сургутский завод стабилизации конденсата им В.С. ЧерномырдинаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту выполнения работ до конца следующего месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание лифта малогрузового"

    Кол-во: 12.000

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