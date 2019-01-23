Поставка стоек железобетонных для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" по статье КР 2019

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия к зачёту первичных бухгалтерских документов предоставленных Поставщиком. Доставка всего объёма МТР до филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" - Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3452. Обязательное согласия со всеми условиями Договора поставки и приложений 1,2 (см. приложенные файлы).