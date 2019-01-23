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    Главная / Торги / Поставка стоек железобетонных для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" по статье КР 2019

    Поставка стоек железобетонных для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" по статье КР 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82020Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82020

    Наименование закупки

    Поставка стоек железобетонных для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" по статье КР 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 13:55

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_Договору.docx

    Проект_Договора_поставки.docx

    Приложение_1_-_спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стоек железобетонных для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" по статье КР 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 10:00 GMT +323.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82020Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоек железобетонных для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" по статье КР 2019

    Начальная цена

    132 688,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3452Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента принятия к зачёту первичных бухгалтерских документов предоставленных Поставщиком. Доставка всего объёма МТР до филиала ООО "Газпром ПХГ" "Саратовское УАВР и КРС" - Российская Федерация, 410086, г. Саратов, Сокурский тракт, п/я 3452. Обязательное согласия со всеми условиями Договора поставки и приложений 1,2 (см. приложенные файлы).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка опоры СВ-95-2 165х240х9500ММ ЛЭП ТУ 5863-007-00113557-94"

    Кол-во: 16.000

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    Регион:
    Пермский край
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