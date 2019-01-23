Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка соли универсальной, таблетированной

    Поставка соли универсальной, таблетированной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82016Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82016

    Наименование закупки

    Поставка соли универсальной, таблетированной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 11:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соли универсальной, таблетированной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 10:00 GMT +323.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82016Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли универсальной, таблетированной

    Начальная цена

    7 665,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной. Доставка за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль поваренная пищевая «Универсальная» выварочная таблетированная экстра мешок 25КГ"

    Кол-во: 250.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 265734
    Поставка бытовой химии
    Поставка бытовой химии
    265734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    999 954
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 265824
    Поставка соли технической для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» по статье ПЭН в адрес филиала "УМТС и К"
    Поставка соли технической для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» по статье ПЭН в адрес филиала...
    265824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    520 940
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 265681
    Поставка соли согласно спецификации
    Поставка соли согласно спецификации
    265681
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Ценовой запрос № 265651
    Поставка соли для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Поставка соли для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    265651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 77163
    Поставка соли технической для Астраханского УИРС
    Поставка соли технической для Астраханского УИРС
    77163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    432 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 77475
    Поставка соли для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    Поставка соли для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
    77475
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    14 520
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 79765
    Поставка химических и резинотехнических материалов (УСЛ 116)
    Поставка химических и резинотехнических материалов (УСЛ 116)
    79765
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    494 218
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 80110
    Поставка технической соли
    Поставка технической соли
    80110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    2 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить