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    Главная / Торги / Поставка радиостанций в 2018 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка радиостанций в 2018 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81999

    Наименование закупки

    Поставка радиостанций в 2018 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 13:37

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки_МТР_2018.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка радиостанций в 2018 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 10:00 GMT +325.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиостанций в 2018 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    118 644,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г.Ухта, терминал "Деловые линии" или другой транспортной компанией. Желательно доставка в адрес Заказчика: 169300, Республика Коми, г.Ухта, проспект Ленина 79Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до Заказчика силами и за счет Поставщика после подписания договора. Оплата в течение 30 дней с момента подписания ТОРГ-12. Поставщик соглашается с условиями договора (прилагается). Доставка включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиостанция портативная носимая взрывобезопасная Vertex EVX-531 (IS) 403.00000 - 470.00000 МГц 1-5ВТ 32 канала Комплектация: радиостанция , антенна, аккумулятор, зарядное устройство, поясная клипса, инструкция 112.5x57.5x38ММ 360Г Разнос каналов: 25/20/12.5кГц, IP-57 класс взрывобезопасности: 2 Ex ic IIB T3 X, диапазон рабочих температур 30°C до +60°C емкость 2300мАч."

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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