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Наименование закупки
Поставка радиостанций в 2018 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 13:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка радиостанций в 2018 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 10:00 GMT +325.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81999Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радиостанций в 2018 году для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
118 644,08
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г.Ухта, терминал "Деловые линии" или другой транспортной компанией. Желательно доставка в адрес Заказчика: 169300, Республика Коми, г.Ухта, проспект Ленина 79Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до Заказчика силами и за счет Поставщика после подписания договора. Оплата в течение 30 дней с момента подписания ТОРГ-12. Поставщик соглашается с условиями договора (прилагается). Доставка включена в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 4.000