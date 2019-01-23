Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка жалюзи

    Поставка жалюзи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 09:3023.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81968Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81968

    Наименование закупки

    Поставка жалюзи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 10:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Юридический адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Почтовый адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Контактный телефон

    +7 831 271-94-28

    Факс

    +7 831 271-94-28

    Адрес электронной почты

    ntghip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жалюзи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 09:30 GMT +323.01.2019 09:3023.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81968Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жалюзи

    Начальная цена

    15 820,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания документов об отгрузке товара. Аванс не предусмотрен. Поставщик осуществляет доставку и разгрузку Товара собственными силами за счет собственных средств в адрес Заказчика: 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 21, в часы работы Заказчика (с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-30 часов).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НТГХИП"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Адрес местонахождения

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи алюминиевые для дома или офиса"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Ценовой запрос № 266013
    Поставка штор и карнизов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2022 году
    Поставка штор и карнизов для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» в 2022 году
    266013
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    978 366
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Ценовой запрос № 76762
    Поставка комплектов штор
    Поставка комплектов штор
    76762
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    196 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 78553
    Поставка жалюзи
    Поставка жалюзи
    78553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    6 186
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 80426
    Поставка жалюзей для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка жалюзей для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"
    80426
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    174 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 81193
    Поставка жалюзи
    Поставка жалюзи
    81193
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.01.2019 13:00(GMT+03:00)
    494 711
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 83764
    Поставка МТР (Жалюзи вертикальные)
    Поставка МТР (Жалюзи вертикальные)
    83764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    486 757
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить