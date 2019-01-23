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    Главная / Торги / Поставка смесителей для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН 2019

    Поставка смесителей для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81962Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81962

    Наименование закупки

    Поставка смесителей для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 09:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смесителей для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 10:00 GMT +323.01.2019 10:0023.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81962Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смесителей для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН 2019

    Начальная цена

    191 814,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. ЩёлковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортных услуг по доставке МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТС и К".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смеситель для душевых установок Rossinka F 40-41 рычажный хром керамический картридж"

    Кол-во: 48.000

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