Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания документов об отгрузке товара. Аванс не предусмотрен. Поставщик осуществляет доставку и разгрузку Товара собственными силами за счет собственных средств в адрес Заказчика: 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 21, в часы работы Заказчика (с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-30 часов).