Поставка аптечек для филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа). Расходы по доставке должны быть включены в стоимость МТР. Доставка осуществляется силами поставщика в адрес покупателя.