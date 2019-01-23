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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Обслуживание систем контроля управления доступом PERco-S-20 и видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.01.2019 08:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-87
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обслуживание систем контроля управления доступом PERco-S-20 и видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.01.2019 09:00 GMT +323.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81955Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обслуживание систем контроля управления доступом PERco-S-20 и видеонаблюдения
Начальная цена
43 320,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607033, Нижегородская область, городской округ город Выкса, Детский центр «Лазурный».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком Работы на основании выставленных счетов – фактур и акта сдачи-приемки выполненных работ подписанного Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанный Подрядчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента фактического предоставления всех документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 1.000