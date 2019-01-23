Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / тех. обслуживание оборудования 223 ФЗ

    тех. обслуживание оборудования 223 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 08:0023.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81949Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81949

    Наименование закупки

    тех. обслуживание оборудования 223 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 08:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тех. обслуживание оборудования 223 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 08:00 GMT +323.01.2019 08:0023.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81949Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тех. обслуживание оборудования 223 ФЗ

    Начальная цена

    41 666,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание кухонного оборудования"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Дальневосточное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 76816
    Техническое обслуживание кондиционеров Отделения Магадан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Техническое обслуживание кондиционеров Отделения Магадан Дальневосточного главного управления...
    76816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Магаданская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 76501
    Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и систем промышленных и бытовых климатических установок, холодильного оборудования, бытовой техники ОЦ "Санаторий ЮГ"
    Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и систем промышленных и бытовых...
    76501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.11.2018 11:30(GMT+03:00)
    345 496
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Дальневосточное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 77279
    Техническое обслуживание автоматизированных откатных ворот «ЗАБРАЛО» Отделения Магадан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
    Техническое обслуживание автоматизированных откатных ворот «ЗАБРАЛО» Отделения Магадан...
    77279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Магаданская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Волго-Вятское ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 80491
    Оказание услуг по техническому обслуживанию постов остановки колесного транспорта «ПОКАТ-5000У» для Волго-Вятского ГУ Банка России
    Оказание услуг по техническому обслуживанию постов остановки колесного транспорта...
    80491
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80070
    Техническое обслуживание дизель-генераторной установки для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии с требованиями спецификации)
    Техническое обслуживание дизель-генераторной установки для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в...
    80070
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    201 987
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить