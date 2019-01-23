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    Главная / Торги / Поставка листов 12Х18Н10Т, круга 18 ст.3

    Поставка листов 12Х18Н10Т, круга 18 ст.3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 06:3023.01.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81939Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81939

    Наименование закупки

    Поставка листов 12Х18Н10Т, круга 18 ст.3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 06:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка листов 12Х18Н10Т, круга 18 ст.3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 06:30 GMT +323.01.2019 06:3023.01.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81939Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листов 12Х18Н10Т, круга 18 ст.3

    Начальная цена

    503 110,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг стальной горячекатаный 18ММ ст.3 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.630

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