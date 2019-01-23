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    Главная / Торги / ПЗ-240/2018 электротовары для RMR

    ПЗ-240/2018 электротовары для RMR

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 02:3023.01.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81935Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81935

    Наименование закупки

    ПЗ-240/2018 электротовары для RMR

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 02:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ПЗ-240/2018 электротовары для RMR

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 02:30 GMT +323.01.2019 02:3023.01.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81935Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПЗ-240/2018 электротовары для RMR

    Начальная цена

    125 795,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата. Поставщик организует и оплачивает доставку до склада заказчика в г. Холмск.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут лента BAND-IT AE9339 9.6ММ 201 SS рулон 25М"

    Кол-во: 1.000

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