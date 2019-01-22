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    Главная / Торги / Поставка извещателей дымовых для нужд стройки "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа"

    Поставка извещателей дымовых для нужд стройки "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2019 00:0022.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81932Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81932

    Наименование закупки

    Поставка извещателей дымовых для нужд стройки "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.01.2019 17:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка извещателей дымовых для нужд стройки "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2019 00:00 GMT +322.01.2019 00:0022.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81932Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка извещателей дымовых для нужд стройки "Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа"

    Начальная цена

    9 826,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Согласно спецификации к договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно спецификации к договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 "Марко" 9-30В 0.04мА -45...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 12.000

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