Оказание образовательных услуг по обучению руководителей и специалистов в области экологической безопасности

Условия договора

Нижегородская область, Место проведения обучения – по местонахождению Исполнителя, в согласованный между Заказчиком и Исполнителем период времени. Форма обучения - Дистанционный курс Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится на основании счета, счет-фактуры, в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Цена контракта включает в себя стоимость услуг Исполнителя, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Авансирование не предусмотрено.