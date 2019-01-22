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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по обучению руководителей и специалистов в области экологической безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2019 15:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-87
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг по обучению руководителей и специалистов в области экологической безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.01.2019 08:00 GMT +322.01.2019 08:0022.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81913Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по обучению руководителей и специалистов в области экологической безопасности
Начальная цена
15 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Место проведения обучения – по местонахождению Исполнителя, в согласованный между Заказчиком и Исполнителем период времени. Форма обучения - Дистанционный курсРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится на основании счета, счет-фактуры, в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Цена контракта включает в себя стоимость услуг Исполнителя, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 2.000