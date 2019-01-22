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    Главная / Торги / Поставка жестких дисков для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Поставка жестких дисков для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2019 09:3022.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81910Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81910

    Наименование закупки

    Поставка жестких дисков для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.01.2019 15:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жестких дисков для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2019 09:30 GMT +322.01.2019 09:3022.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81910Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жестких дисков для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Начальная цена

    74 118,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, поставка в течение 14 дней с момента заключения договора. Обязательно смотреть комментарий Заказчика. Приложение Счета (коммерческого предложения обязательно)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий HotPlug Dual Port HDD НР repl 492620-B21 507127-B21 300 ГБ SAS 2.5" 10К 6Gb/s"

    Кол-во: 2.000

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