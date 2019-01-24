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Наименование закупки
Хозяйственные товары на январь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2019 15:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,
Почтовый адрес
603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1
Контактный телефон
+7 831 466-66-79
Факс
+7 831 466-41-11
Адрес электронной почты
gbuznodgp1@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозова Ольга Игоревна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары на январь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 12:00 GMT +324.01.2019 12:0024.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81904Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары на январь
Начальная цена
36 133,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Маршала Жукова, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 дней после подписания товарно-транспортной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
Адрес местонахождения
603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,
603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1
Кол-во: 10.000