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    Главная / Торги / Поставка молока 01.06.2019 по 20.01.2020

    Поставка молока 01.06.2019 по 20.01.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81892Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81892

    Наименование закупки

    Поставка молока 01.06.2019 по 20.01.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.01.2019 15:10

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка молока 01.06.2019 по 20.01.2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 09:00 GMT +323.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81892Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молока 01.06.2019 по 20.01.2020

    Начальная цена

    545 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, 1. РФ, 450519, РБ, Уфимский район, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). 2. РФ, 450099. РБ, г. Уфа, ул. Сипайловская, д. 11.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика. 3. Доставка осуществляется силами поставщика ежемесячно партиями по предварительной заявке, направляемой поставщику.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое ультрапастеризованное 3.2ПРОЦ 0.9Л упаковка ТФА"

    Кол-во: 11600.000

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