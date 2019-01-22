Условия договора

Тюменская область, Доставка продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя (Получателя), расположенного по адресу: Российская Федерация, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1. Время работы склада Покупателя: понедельник-пятница с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика