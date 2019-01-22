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    Главная / Торги / Поставка медицинских изделий для МСЧ

    Поставка медицинских изделий для МСЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2019 22:0022.01.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81868Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81868

    Наименование закупки

    Поставка медицинских изделий для МСЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.01.2019 14:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских изделий для МСЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2019 22:00 GMT +322.01.2019 22:0022.01.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81868Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских изделий для МСЧ

    Начальная цена

    493 386,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Доставка продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя (Получателя), расположенного по адресу: Российская Федерация, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1. Время работы склада Покупателя: понедельник-пятница с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Простыня одноразовая медицинская нестерильная White line 700х2000ММ SMS 17г/м2 рулон 100ШТ"

    Кол-во: 150.000

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