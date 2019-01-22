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Наименование закупки
Поставка медицинских изделий для МСЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2019 14:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинских изделий для МСЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.01.2019 22:00 GMT +322.01.2019 22:0022.01.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81868Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских изделий для МСЧ
Начальная цена
493 386,84
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Доставка продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя (Получателя), расположенного по адресу: Российская Федерация, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. 50 лет ВЛКСМ дом. 3/1. Время работы склада Покупателя: понедельник-пятница с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 150.000