www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Тест
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2019 13:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-77-57
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минин Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тест
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.01.2019 00:00 GMT +323.01.2019 00:0023.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81862Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тест
Начальная цена
72,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты и доставки *:
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Кол-во: 1.000