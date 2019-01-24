Оказание услуг по сопровождению детской группы детей на летний отдых в детский санаторий "Вита", г. Анапа на 21 день в 2019 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 81848 Наименование закупки Оказание услуг по сопровождению детской группы детей на летний отдых в детский санаторий "Вита", г. Анапа на 21 день в 2019 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Способ реализации Дата публикации

Документация процедуры ТГП_Проект__договора_на_сопровождение_Анапа.docx

Организатор Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество "Газпром добыча Томск"

Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск" Юридический адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Почтовый адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Контактный телефон +7 3822 61-28-68 Факс +7 3822 61-22-20 Адрес электронной почты okunkovuv@vostokgazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Окуньков Юрий Викторович Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Томская область Ключевые слова:

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