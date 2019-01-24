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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению детских групп на летний оздоровительный отдых в детско-молодежный центр "АЙ КЭМП", р. Крым на 17 дней в 2019 г.

    Оказание услуг по сопровождению детских групп на летний оздоровительный отдых в детско-молодежный центр "АЙ КЭМП", р. Крым на 17 дней в 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.01.2019 07:0024.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81845Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81845

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению детских групп на летний оздоровительный отдых в детско-молодежный центр "АЙ КЭМП", р. Крым на 17 дней в 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.01.2019 12:27

    Документация процедуры

    ТГП_Проект__договора_на_сопровождение_Крым.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по сопровождению детских групп на летний оздоровительный отдых в детско-молодежный центр "АЙ КЭМП", р. Крым на 17 дней в 2019 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.01.2019 07:00 GMT +324.01.2019 07:0024.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81845Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению детских групп на летний оздоровительный отдых в детско-молодежный центр "АЙ КЭМП", р. Крым на 17 дней в 2019 г.

    Начальная цена

    176 305,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634009, г. Томск, Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя суммы согласно графику: 80 % от общей стоимости услуг до 12.04.2019 ; 20 % от общей стоимости услуг до 13.09.2019 ;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация комплексного туристического обслуживания Оказание услуг по сопровождению детей сотрудников Общества на летний оздоровительный отдых в "Международный детско-молодежный центр "Ай Кэмп" Крым на 17 дней в 2019г."

    Кол-во: 37.000

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