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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг сопровождения детских групп на летний отдых в детский санаторий "Вита", г. Анапа на 21 день
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2019 11:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг сопровождения детских групп на летний отдых в детский санаторий "Вита", г. Анапа на 21 день
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.01.2019 06:00 GMT +324.01.2019 06:0024.01.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81828Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг сопровождения детских групп на летний отдых в детский санаторий "Вита", г. Анапа на 21 день
Начальная цена
71 475,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя суммы согласно графику: 80% от общей цены услуг до 12.04.2019 ; 20% от общей цены услуг до 13.09.2019 ;
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 15.000