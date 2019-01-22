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    Главная / Торги / Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2019 08:0022.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81793Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81793

    Наименование закупки

    Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.01.2019 14:53

    Документация процедуры

    Копия_тех_задание.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2019 08:00 GMT +322.01.2019 08:0022.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81793Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экстемпоральных лекарственных средств

    Начальная цена

    316 991,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Зорге, 59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30(тридцати) календарных дней для СМСП и 60 (шестидесяти) для не СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Йодид калия раствор флакон 2ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 48.000

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