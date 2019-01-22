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Наименование закупки
Поставка экстемпоральных лекарственных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2019 14:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 237-28-16
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Сергей Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка экстемпоральных лекарственных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.01.2019 08:00 GMT +322.01.2019 08:0022.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81793Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экстемпоральных лекарственных средств
Начальная цена
316 991,94
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Зорге, 59Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30(тридцати) календарных дней для СМСП и 60 (шестидесяти) для не СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Кол-во: 48.000