Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30(тридцати) календарных дней для СМСП и 60 (шестидесяти) для не СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов.