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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к насосам 1ЦГ, 4ЦГ, ЦМГ, НГМ для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка запасных частей к насосам 1ЦГ, 4ЦГ, ЦМГ, НГМ для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2019 11:0022.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81761Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81761

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к насосам 1ЦГ, 4ЦГ, ЦМГ, НГМ для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.01.2019 15:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к насосам 1ЦГ, 4ЦГ, ЦМГ, НГМ для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2019 11:00 GMT +322.01.2019 11:0022.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81761Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам 1ЦГ, 4ЦГ, ЦМГ, НГМ для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    482 870,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628452, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, ООО «Газпром переработка» Завод по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика. Транспортные расходы должны входить в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Вкладыш 8КЕ.210.817-04А к насосу ЦМГ-70/80-У2"

    Кол-во: 10.000

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