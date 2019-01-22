Поставка запасных частей к насосам 1ЦГ, 4ЦГ, ЦМГ, НГМ для нужд ООО "Газпром переработка"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика. Транспортные расходы должны входить в стоимость продукции.