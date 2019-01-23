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    Главная / Торги / Поставка хозяйственного товара для нужд ГБУ Городецкого ПНИ

    Поставка хозяйственного товара для нужд ГБУ Городецкого ПНИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81756Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81756

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственного товара для нужд ГБУ Городецкого ПНИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.01.2019 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДЕЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Почтовый адрес

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Контактный телефон

    +7 83161 2-78-57

    Факс

    +7 83161 2-78-57

    Адрес электронной почты

    internat_gorodez@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственного товара для нужд ГБУ Городецкого ПНИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 09:00 GMT +323.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81756Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственного товара для нужд ГБУ Городецкого ПНИ

    Начальная цена

    24 222,43

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Городец ул.Речников д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, перемещение в указанное Заказчиком место, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка товара по адресу заказчика в течении 20 календарных дней с даты заключения договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство крепления для унитазов комплект 12103 D6/80 под ключ"

    Кол-во: 5.000

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