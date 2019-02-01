Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приемки товара и относящихся к данному товару документов (товарная накладная ф. ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Стороны отменяют режим законного залога (ст. 488 ГК РФ) в отношении поставляемого по настоящему договору товара.