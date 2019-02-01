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Наименование закупки
Запасные части на автомобили Газ, Зил, Маз
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 12:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-37
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
naa@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Налетов Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части на автомобили Газ, Зил, Маз
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 16:00 GMT +301.02.2019 16:0001.02.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81715Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части на автомобили Газ, Зил, Маз
Начальная цена
182 029,85
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приемки товара и относящихся к данному товару документов (товарная накладная ф. ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Стороны отменяют режим законного залога (ст. 488 ГК РФ) в отношении поставляемого по настоящему договору товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Кол-во: 1.000