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    Главная / Торги / Поставка электродов сварочных

    Поставка электродов сварочных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2019 09:3022.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81657Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81657

    Наименование закупки

    Поставка электродов сварочных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.01.2019 15:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электродов сварочных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.01.2019 09:30 GMT +322.01.2019 09:3022.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81657Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов сварочных

    Начальная цена

    519 043,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО «Газпром переработка», Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, Завод по стабилизации конденсата им. В.С. ЧерномырдинаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. На всю продукцию Поставщик обязан предоставить Свидетельство об аттестации сварочных материалов от Национального агентства контроля сварки (НАКС). Транспортные расходы должны быть включены в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод сварочный ОЗЛ-6 2.5ММ"

    Кол-во: 20.000

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