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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для оргтехники

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81588Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81588

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 09:32

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТ_(проект)_КАРТРИДЖИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Юридический адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-74-10

    Факс

    +7 495 817-75-65

    Адрес электронной почты

    gazpromohrana@okhrana.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 09:00 GMT +329.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81588Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для оргтехники

    Начальная цена

    276 065,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, складское помещение ООО ЧОП «Газпром охрана».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 30 дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО ЧОП "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Адрес местонахождения

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Cactus CS-D111L черный 1800 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Cactus CS-D101SS черный 1500 страниц"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Cactus CS-R1270D черный 7000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Cactus CS-CE285AD черный 1600 страниц"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Cactus CS-EP22S черный 2500 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Cactus CS-TN2275 черный 2600 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Картридж Cactus CS-C718Y желтый 29000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Картридж Samsung MLT-D307E SV059A черный 20000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Samsung MLT-D203U SU917A черный 15000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Panasonic KX-FAT88А черный 2100 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Cactus CS-TK1140 черный 7200 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Картридж Cactus 49X CS-Q5949X черный 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Картридж Cactus 15X CS-C7115X черный 3500 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Картридж Cactus 05А CS-CE505A черный 2300 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Картридж Cactus CS-E30 черный 4000 страниц совместимый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Картридж Konica Minolta TN-116 A1UC050 черный 11000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Картридж Kyocera TK-350 1T02LX0NLC черный 15000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Картридж Panasonic KX-FA83A черный 2500 страниц оригинальный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Фотобарабан Panasonic KX-FA84A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Картридж Cactus CS-C718M пурпурный 2900 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Картридж Cactus CS-C718C голубой 2900 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Фотобарабан KX-FAD89A7 для Panasonic KX-FL403, KX-FL413 на 10000 копий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Картридж Panasonic KX-FA76A черный 2000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Картридж Cactus CS-C718BK черный 3400 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Картридж Kyocera TK-170 1T02LZ0NL0 черный 7200 страниц оригинальный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Картридж Kyocera TK-410 370AM010 черный 15000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

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