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    Главная / Торги / Продукты питания

    Продукты питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81586Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81586

    Наименование закупки

    Продукты питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.01.2019 10:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктик Билдинг Сервисиз
    Все закупки и тендеры АО Арктик Билдинг Сервисиз

    Юридический адрес

    115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1

    Почтовый адрес

    115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1

    Контактный телефон

    +7 495 777-33-86

    Факс

    +7 495 777-33-86

    Адрес электронной почты

    iv@abservisiz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Продукты питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 00:00 GMT +331.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81586Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукты питания

    Начальная цена

    15 168,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕСТЕВА, 8, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата после доставки и выставления счета в течении 5 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО Арктик Билдинг Сервисиз
    Все закупки и тендеры АО Арктик Билдинг Сервисиз

    Адрес местонахождения

    115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Консервы рыбные натуральные лососевые Горбуша натуральная ж/б Балт-Фиш 245Г"

    Кол-во: 6.000

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