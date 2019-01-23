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Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов через АЗС по электронным картам для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
15.01.2019 08:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтепродуктов через АЗС по электронным картам для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.01.2019 06:30 GMT +323.01.2019 06:3023.01.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81568Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов через АЗС по электронным картам для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году
Начальная цена
197 562,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская область, ЯНАО г. ЛабытнангиРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Получение ГСМ на АЗС, расположенных в границах МО город Лабытнанги. Оплата ежемесячно.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 3000.000