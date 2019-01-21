Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Настройка программных продуктов XBRL

    Настройка программных продуктов XBRL

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2019 00:0021.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81533Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81533

    Наименование закупки

    Настройка программных продуктов XBRL

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.01.2019 14:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-97

    Факс

    +7 495 719-45-85

    Адрес электронной почты

    info@draga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крецу Александра Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    стройка

    Список лотов

    Лот

    Настройка программных продуктов XBRL

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.01.2019 00:00 GMT +321.01.2019 00:0021.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81533Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Настройка программных продуктов XBRL

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка включена в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ДРАГА"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Настройка параметров программных продуктов XBRL"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 80696
    Техническое обслуживание оборудования узла учета тепловой энергии
    Техническое обслуживание оборудования узла учета тепловой энергии
    80696
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    40 950
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 80871
    техническое обслуживание средств автоматического контроля и учета тепловой энергии
    техническое обслуживание средств автоматического контроля и учета тепловой энергии
    80871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 80881
    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета
    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета
    80881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 80889
    Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии
    Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии
    80889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    40 950
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 82012
    Настройка программных продуктов XBRL
    Настройка программных продуктов XBRL
    82012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 82644
    Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС
    Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС
    82644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    28 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 84768
    Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии для нужд ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»
    Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии для нужд ГБУЗ НО...
    84768
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    16 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 84857
    Выполнение работ сервисного обслуживания приборов коммерческого учета
    Выполнение работ сервисного обслуживания приборов коммерческого учета
    84857
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    23 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить