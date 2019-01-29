Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Услуги интернета

    Услуги интернета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 08:0029.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81440Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81440

    Наименование закупки

    Услуги интернета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 14:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Почтовый адрес

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Контактный телефон

    +7 831 293-42-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    usznzakupki@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги интернета

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 08:00 GMT +329.01.2019 08:0029.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81440Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги интернета

    Начальная цена

    11 382,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603043, г.Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д. 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ежемесячно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603043, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление доступа к сети Интернет Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 30 Мбит/с (технология подключения - волоконно-оптическая линия связи) Надежный доступ в Интернет с гарантированной пропускной способностью и индивидуальной линией поддержки и обслуживания юридических лиц. При предоставлении услуг Интернета для юридических лиц Ростелеком преимущественно задействует свои собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи протяженностью более 500 тыс. км и региональные сети доступа общей длиной более 2,5 млн км. Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги Интернет для юридических лиц."

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 76831
    Программный продукт SkyDNS
    Программный продукт SkyDNS
    76831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    19 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 78187
    1С ИТС Бюджет Проф
    1С ИТС Бюджет Проф
    78187
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    460 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 78488
    Абонентское сопровождение программных продуктов "1С" для ЭВМ. ИТС Бюджет Проф
    Абонентское сопровождение программных продуктов "1С" для ЭВМ. ИТС Бюджет Проф
    78488
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    38 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ УИЭТ
    Ценовой запрос № 80067
    Оказание услуг по предоставлению доступа к интернету
    Оказание услуг по предоставлению доступа к интернету
    80067
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    1 430
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 82047
    Услуги связи
    Услуги связи
    82047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    115 348
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН Г.О.Г. ЧКАЛОВСК
    Ценовой запрос № 82167
    Т2 мобайл
    Т2 мобайл
    82167
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    3 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Ценовой запрос № 82263
    Сопровождение программ 1С ИТС
    Сопровождение программ 1С ИТС
    82263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    40 572
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН Г.АРЗАМАСА
    Ценовой запрос № 83053
    услуги по обеспечению доступа к интернет
    услуги по обеспечению доступа к интернет
    83053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    59 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить