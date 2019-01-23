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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка искусственной управляемой вентиляции легких для Центральной ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
15.01.2019 08:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-61-73
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Владислав Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка искусственной управляемой вентиляции легких для Центральной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.01.2019 09:00 GMT +323.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81320Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка искусственной управляемой вентиляции легких для Центральной ВЧ
Начальная цена
161 016,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 2.000