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    Главная / Торги / Поставка искусственной управляемой вентиляции легких для Центральной ВЧ

    Поставка искусственной управляемой вентиляции легких для Центральной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81320Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81320

    Наименование закупки

    Поставка искусственной управляемой вентиляции легких для Центральной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.01.2019 08:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка искусственной управляемой вентиляции легких для Центральной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.01.2019 09:00 GMT +323.01.2019 09:0023.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81320Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка искусственной управляемой вентиляции легких для Центральной ВЧ

    Начальная цена

    161 016,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат вентиляции легких и оксигенотерапии в условиях специализированного транспорта для скорой медицинской помощи портативный АИВЛп-2/20-"ТМТ" для взрослых и детей старше 6 лет"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2019 20:00(GMT+03:00)
    291 380
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
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