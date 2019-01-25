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    Главная / Торги / Поставка кислорода медицинского для Северной ВЧ

    Поставка кислорода медицинского для Северной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 09:3025.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81294Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81294

    Наименование закупки

    Поставка кислорода медицинского для Северной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.01.2019 15:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кислорода медицинского для Северной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 09:30 GMT +325.01.2019 09:3025.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81294Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислорода медицинского для Северной ВЧ

    Начальная цена

    722,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая,13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки отдельной партии Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик поставляет Товар в баллонах покупателя партиями по разовым заявкам Покупателя в течение 3 (Трех) календарных дней с момента поступления заявки Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара со склада Поставщика, расположенного в г. Ноябрьск.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный медицинский ГОСТ 5583-73"

    Кол-во: 3.410

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