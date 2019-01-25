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Наименование закупки
Поставка кислорода медицинского для Северной ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
10.01.2019 15:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-61-73
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Владислав Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кислорода медицинского для Северной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 09:30 GMT +325.01.2019 09:3025.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81294Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кислорода медицинского для Северной ВЧ
Начальная цена
722,44
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая,13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки отдельной партии Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик поставляет Товар в баллонах покупателя партиями по разовым заявкам Покупателя в течение 3 (Трех) календарных дней с момента поступления заявки Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара со склада Поставщика, расположенного в г. Ноябрьск.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 3.410