Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату Товара, Покупатель осуществляет по факту поставки отдельной партии Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика. Поставщик поставляет Товар в баллонах покупателя партиями по разовым заявкам Покупателя в течение 3 (Трех) календарных дней с момента поступления заявки Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара со склада Поставщика, расположенного в г. Ноябрьск.