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    Главная / Торги / рукава напорные МБС ТБС Нептун

    рукава напорные МБС ТБС Нептун

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2019 01:0012.01.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81186Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81186

    Наименование закупки

    рукава напорные МБС ТБС Нептун

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.01.2019 14:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    рукава напорные

    Список лотов

    Лот

    Рукава напорные МБС ТБС Нептун

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.01.2019 01:00 GMT +312.01.2019 01:0012.01.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81186Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рукава напорные МБС ТБС Нептун

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав напорный маслобензостойкий 19(3/4")ММ WPI=16бар, t=-40/+80ºС"

    Кол-во: 1.000

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