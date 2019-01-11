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Наименование закупки
Поставка запасных частей к оборудованию АСУ ТП для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.12.2018 08:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-58
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсаков Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к оборудованию АСУ ТП для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.01.2019 16:00 GMT +311.01.2019 16:0011.01.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81170Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к оборудованию АСУ ТП для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Начальная цена
476 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, Филиал ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Камчатское ГПУ, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 8/5. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов. Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. В этом случае Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
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