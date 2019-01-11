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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к оборудованию АСУ ТП для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Поставка запасных частей к оборудованию АСУ ТП для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2019 16:0011.01.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81170Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81170

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к оборудованию АСУ ТП для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.12.2018 08:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-58

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсаков Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к оборудованию АСУ ТП для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.01.2019 16:00 GMT +311.01.2019 16:0011.01.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81170Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к оборудованию АСУ ТП для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

    Начальная цена

    476 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Филиал ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Камчатское ГПУ, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 8/5. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов. Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. В этом случае Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными лицами в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль процессорный CPU S7- 300 6ES7-315-2EH14-0AB0 для контроллеров SIMATIC S7-300"

    Кол-во: 1.000

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