Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону

    Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2019 15:0015.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81164Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81164

    Наименование закупки

    Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.12.2018 20:38

    Документация процедуры

    Pr_1.docx

    Pr_2.docx

    65719.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2019 15:00 GMT +315.01.2019 15:0015.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81164Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, № 22 аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование услуг по настоящему договору не производится. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно по счету на основании подписанного Сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) по форме Приложения к договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить