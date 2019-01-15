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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2018 20:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.01.2019 15:00 GMT +315.01.2019 15:0015.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81164Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории Отделения Ростов-на-Дону
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, № 22 аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование услуг по настоящему договору не производится. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно по счету на основании подписанного Сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) по форме Приложения к договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000