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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы газового пожаротушения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2018 20:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы газового пожаротушения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.01.2019 15:00 GMT +314.01.2019 15:0014.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81163Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы газового пожаротушения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калмыкия Республика, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование услуг не предусматривается. Расчет за оказанные услуги осуществляется заказчиком по счету исполнителя, на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000