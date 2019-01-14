Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование услуг не предусматривается. Расчет за оказанные услуги осуществляется заказчиком по счету исполнителя, на основании утвержденного сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком счета