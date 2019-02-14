Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата выполненных работ производится без предоплаты. Расчеты за фактически выполненные работы по техническому обслуживанию систем осуществляются ежемесячно на основании счета при условии отсутствия претензий к объему и качеству выполненных работ и подписания заключившими договор сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг), в течение 10 (Десяти) рабочих дней после утверждения Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) заказчиком. Счет-фактура (при наличии) предоставляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.