Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование услуг по настоящему договору не производится. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком ежемесячно по счету на основании подписанного Сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) по форме Приложения к договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг).