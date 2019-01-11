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    Главная / Торги / лист нержавеющий 3мм

    лист нержавеющий 3мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2019 09:3011.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81154Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81154

    Наименование закупки

    лист нержавеющий 3мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.12.2018 08:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лист нержавеющий 3мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.01.2019 09:30 GMT +311.01.2019 09:3011.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81154Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист нержавеющий 3мм

    Начальная цена

    422 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Починковский район, с. Починки, Центральная ремонтная база (КС5).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка оплаты 30 дней с даты поставки. Цена с учетом доставки. Поставка в течении 5 дней с даты подписания договора.Сертификаты заводов изготовителей с оригинальной синей печатью.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной нержавеющий 3.0х1250х2500ММ 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1600.000

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