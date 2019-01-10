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    Главная / Торги / лист стальной холоднокатанный 3мм

    лист стальной холоднокатанный 3мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.01.2019 09:3010.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81153Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81153

    Наименование закупки

    лист стальной холоднокатанный 3мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.12.2018 15:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лист стальной холоднокатанный 3мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.01.2019 09:30 GMT +310.01.2019 09:3010.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81153Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лист стальной холоднокатанный 3мм

    Начальная цена

    440 677 968,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Починковский район, с. Починки, Центральная ремонтная база (КС5).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка оплаты 60 дней с даты поставки. Цена с учетом доставки. Поставка в течении 5 дней с даты подписания договора.Сертификаты заводов изготовителей с оригинальной синей печатью.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной холоднокатаный 3ММ ст.12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1600.000

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