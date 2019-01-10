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Наименование закупки
лист стальной холоднокатанный 3мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2018 15:45
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Почтовый адрес
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Контактный телефон
+7 831 464-61-55
Факс
+7 831 464-61-55
Адрес электронной почты
S.Bespalov@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беспалов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лист стальной холоднокатанный 3мм
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.01.2019 09:30 GMT +310.01.2019 09:3010.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81153Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист стальной холоднокатанный 3мм
Начальная цена
440 677 968,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл., Починковский район, с. Починки, Центральная ремонтная база (КС5).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка оплаты 60 дней с даты поставки. Цена с учетом доставки. Поставка в течении 5 дней с даты подписания договора.Сертификаты заводов изготовителей с оригинальной синей печатью.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а
Кол-во: 1600.000