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    Главная / Торги / Поставка аптечек для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Поставка аптечек для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.01.2019 11:0010.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81149Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81149

    Наименование закупки

    Поставка аптечек для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.12.2018 15:26

    Документация процедуры

    18_12_20_ТЗ.doc

    Проект_договора_2018_без_конкурса.docx

    Проект_1_спецификации_2018.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аптечек для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.01.2019 11:00 GMT +310.01.2019 11:0010.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81149Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аптечек для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    31 022,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 140104, г. Раменское, Московская область, ул. НефтегазосъемкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за все поставленные товары согласно отдельной спецификации производится Покупателем: - в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка автомобильная первой помощи ФЭСТ Салют 205х200х75ММ пластиковый футляр приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 г. № 697н"

    Кол-во: 50.000

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