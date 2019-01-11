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Наименование закупки
Проведение предрейсовых (послерейсовых), предсменных медицинских осмотров в городе Ухта сотрудников филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2018 11:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение предрейсовых (послерейсовых), предсменных медицинских осмотров в городе Ухта сотрудников филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.01.2019 12:00 GMT +311.01.2019 12:0011.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81115Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение предрейсовых (послерейсовых), предсменных медицинских осмотров в городе Ухта сотрудников филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
499 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, город Ухта, ул. Октябрьская, ул. Первомайская или пр. ЛенинаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 6660.000