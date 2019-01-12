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    Главная / Торги / Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2019 году.

    Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2019 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2019 10:0012.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81101Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81101

    Наименование закупки

    Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2019 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.12.2018 11:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2019 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.01.2019 10:00 GMT +312.01.2019 10:0012.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81101Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2019 году.

    Начальная цена

    274 335,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Филиал Оренбургский газоперерабатывающий завод ООО "Газпром переработка", Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, севернее ориентира 29-й км автотрассы "Оренбург-Самара".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник излучения ионизирующего Иридий-192 тип ГИ192м56.125"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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