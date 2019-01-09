www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа для нужд филиала «Томское УООП» ООО «Газпром питание».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.12.2018 18:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа для нужд филиала «Томское УООП» ООО «Газпром питание».
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.01.2019 07:00 GMT +309.01.2019 07:0009.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81066Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа для нужд филиала «Томское УООП» ООО «Газпром питание».
Начальная цена
25 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, РФ, 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 2АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Заказчиком Исполнителю в размере: - предоплаты в размере 50 % от общей суммы стоимости услуг; - окончательный расчет Заказчик оплачивает Исполнителю после подписания акта-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1.000