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    Главная / Торги / Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа для нужд филиала «Томское УООП» ООО «Газпром питание».

    Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа для нужд филиала «Томское УООП» ООО «Газпром питание».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.01.2019 07:0009.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81066Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    81066

    Наименование закупки

    Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа для нужд филиала «Томское УООП» ООО «Газпром питание».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.12.2018 18:22

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_замену_блока_СКЗИ_тахографа.rtf

    тех.задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа для нужд филиала «Томское УООП» ООО «Газпром питание».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.01.2019 07:00 GMT +309.01.2019 07:0009.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 81066Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по замене блока СКЗИ тахографа для нужд филиала «Томское УООП» ООО «Газпром питание».

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, РФ, 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком Исполнителю в размере: - предоплаты в размере 50 % от общей суммы стоимости услуг; - окончательный расчет Заказчик оплачивает Исполнителю после подписания акта-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена Блоков СКЗИ"

    Кол-во: 1.000

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